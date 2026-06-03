Журналистка Оуэнс: Жена Макрона является мужчиной
Супруга французского лидера Эммануэля Макрона на самом деле является мужчиной (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американской журналистки Кэндис Оуэнс.
По ее словам, завершено расследование, согласно которому, «не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон — мужчина». Оуэнс указала, что распространять глупые теории заговора – не в ее стиле. «Я изучила этот вопрос, исследовала его», — указала журналистка.
Отмечается, что Макрон женился не на своей учительнице, как считается, а «вышел замуж» за учителя. Оуэнс подчеркнула, что Брижит в суде не стала оспаривать заявление о том, что она мужчина, а подала жалобу на журналистку из-за обвинений в воровстве.
Ранее Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Журналистка Оуэнс: Жена Макрона является мужчиной
- Патриарх Кирилл попросил творческих людей «не работать на сатану»
- Школьнице из Санкт-Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без трусов
- Правительство РФ расширило список компаний для IT-аккредитации
- Путин заявил об избыточном количестве латиницы на вывесках в России
- Польский министр раскрыл детали переговоров с США по ядерному оружию
- Мирошник рассказал о количестве погибших от атак ВСУ медиках
- Глава Кубани Кондратьев запретил чиновникам выезжать из региона
- Двенадцать футболистов РПЛ попали в итоговые списки на ЧМ-2026
- «Душили и стреляли»: Потомок Пушкина стал жертвой вооруженного ограбления в Москве