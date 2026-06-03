Журналистка Оуэнс: Жена Макрона является мужчиной

По ее словам, завершено расследование, согласно которому, «не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон — мужчина». Оуэнс указала, что распространять глупые теории заговора – не в ее стиле. «Я изучила этот вопрос, исследовала его», — указала журналистка.

Отмечается, что Макрон женился не на своей учительнице, как считается, а «вышел замуж» за учителя. Оуэнс подчеркнула, что Брижит в суде не стала оспаривать заявление о том, что она мужчина, а подала жалобу на журналистку из-за обвинений в воровстве.

Ранее Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

