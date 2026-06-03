Школьнице из Санкт-Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без трусов
В Санкт-Петербурге ученице пришлось сдавать Единый государственный экзамен без трусов, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, это произошло, поскольку на нижнее белье среагировал металлодетектор при досмотре. Родственница 17-летней выпускницы заявила, что металлодетектор мог среагировать на маленькие металлические колечки на трусах. По ее словам, ученица пыталась объяснить, что причина не в каких-либо устройствах связи или шпаргалках. Ей ответили, что организаторов это не волнует. Девушке пришлось снять белье в туалете, отдать его учительнице по химии и писать экзамен без него.
Как заявил глава Приморского района Богдан Заставный, было проведено достаточно серьезное расследование, по итогам которого с организаторами проведения экзамена провели дополнительный инструктаж.
В прошлые годы в Чувашии перед экзаменом по русскому языку контролеры заставили учениц раздеться до белья. Учащихся обязали снимать ремни, задирать рубашки, не позволяли находиться в туалете дольше 30 секунд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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