Школьнице из Санкт-Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

По данным издания, это произошло, поскольку на нижнее белье среагировал металлодетектор при досмотре. Родственница 17-летней выпускницы заявила, что металлодетектор мог среагировать на маленькие металлические колечки на трусах. По ее словам, ученица пыталась объяснить, что причина не в каких-либо устройствах связи или шпаргалках. Ей ответили, что организаторов это не волнует. Девушке пришлось снять белье в туалете, отдать его учительнице по химии и писать экзамен без него.

Как заявил глава Приморского района Богдан Заставный, было проведено достаточно серьезное расследование, по итогам которого с организаторами проведения экзамена провели дополнительный инструктаж.

В прошлые годы в Чувашии перед экзаменом по русскому языку контролеры заставили учениц раздеться до белья. Учащихся обязали снимать ремни, задирать рубашки, не позволяли находиться в туалете дольше 30 секунд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

