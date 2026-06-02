Правительство РФ расширило список компаний для IT-аккредитации
Правительство России расширило перечень организаций, имеющих право на получение IT-аккредитации. Соответствующее обновление правил зафиксировано в официальном сообщении Министерства цифрового развития.
Статус аккредитованной IT-компании теперь смогут оформить создатели программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для государственных информационных систем.
Льгота также распространяется на участников масштабных проектов по цифровизации, правообладателей отечественных программ для предустановки и разработчиков решений для объектов критической информационной инфраструктуры.
Для всех действующих IT-компаний продлены сроки планового подтверждения статуса в текущем году. Подать необходимые документы разрешается до 1 июля включительно, при этом свыше 16 тысяч организаций уже воспользовались такой возможностью. Министерство проверит поступившие заявки до 1 сентября, а итоговые решения направит в личные кабинеты компаний на портале Госуслуг.
В Минцифре добавили, что подобные нововведения позволят укрепить технологический суверенитет страны и поддержать высокие темпы развития отрасли, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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