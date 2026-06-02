Правительство РФ расширило список компаний для IT-аккредитации

Для всех действующих IT-компаний продлены сроки планового подтверждения статуса в текущем году. Подать необходимые документы разрешается до 1 июля включительно, при этом свыше 16 тысяч организаций уже воспользовались такой возможностью. Министерство проверит поступившие заявки до 1 сентября, а итоговые решения направит в личные кабинеты компаний на портале Госуслуг.

В Минцифре добавили, что подобные нововведения позволят укрепить технологический суверенитет страны и поддержать высокие темпы развития отрасли, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

