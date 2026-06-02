Путин заявил об избыточном количестве латиницы на вывесках в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде случаев использование латиницы на вывесках в стране выглядит необоснованным. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, передает официальный сайт Кремля.
Глава государства обратил внимание на повсеместное распространение рекламы с иностранными буквами. «Эта реклама на латинице сплошь и рядом», – подчеркнул российский лидер.
По его словам, в Москве таких надписей меньше, но и в столице их остается достаточно много, причем порой без веских на то причин.
Путин уточнил, что существуют бренды, которые не имеют возможности изменить свои названия. При этом президент подчеркнул, что отдельные надписи вполне можно адаптировать под российские реалии.
Российский лидер предложил задуматься над тем, как сделать подобные вывески более удобоваримыми для граждан на территории страны.
На состоявшемся заседании Путин также анонсировал разработку учебного модуля «Русский язык как государственный», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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