Путин заявил об избыточном количестве латиницы на вывесках в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде случаев использование латиницы на вывесках в стране выглядит необоснованным. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, передает официальный сайт Кремля.

Глава государства обратил внимание на повсеместное распространение рекламы с иностранными буквами. «Эта реклама на латинице сплошь и рядом», – подчеркнул российский лидер.

По его словам, в Москве таких надписей меньше, но и в столице их остается достаточно много, причем порой без веских на то причин.