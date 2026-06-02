Польский министр раскрыл детали переговоров с США по ядерному оружию

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил факт переговоров между Соединенными Штатами и рядом европейских государств в рамках НАТО касательно расширения программы совместного использования ядерного оружия.

Выступая в эфире телеканала TVP Info, глава польского военного ведомства заявил, что «на уровне альянса такие дискуссии, конечно же, ведутся».

Он анонсировал, что 18 июня в брюссельской штаб-квартире НАТО пройдет встреча министров обороны, где потенциал ядерного сдерживания станет одной из ключевых тем повестки, сообщает РИА Новости.

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При этом Косиняк-Камыш отказался вдаваться в детали, назвав обсуждаемую тему «крайне щепетильной». Министр уточнил, что любые официальные заявления по данному вопросу будут носить исключительно итоговый характер и озвучиваться на уровне НАТО..

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных странах НАТО в Европе, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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