Польский министр раскрыл детали переговоров с США по ядерному оружию

При этом Косиняк-Камыш отказался вдаваться в детали, назвав обсуждаемую тему «крайне щепетильной». Министр уточнил, что любые официальные заявления по данному вопросу будут носить исключительно итоговый характер и озвучиваться на уровне НАТО..

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных странах НАТО в Европе, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

