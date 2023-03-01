Журналиста NBC включили в базу «Миротворца» за репортаж из Крыма

Журналиста NBC Кира Симмонса, снявшего репортаж в Крыму, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

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Американец обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательном нарушении государственной границы» страны, а также в антиукраинской пропаганде. Сайт также опубликовал скриншоты публикаций о поездке журналиста на полуостров.

Сюжет из Крыма вышел в эфир телеканала накануне. Корреспонденты NBC рассказали о прибытии в Крым на поезде по Керченскому мосту, который, как отметили журналисты, уже полностью восстановлен. на полуострове корреспонденты беседовали с местными жителями, которые заявили, что в случае нападения Украины будут защищаться и отстаивать свой дом.

Ранее крымское МЧС приняло решение отказаться от сирен при проверке системы оповещения, которая запланирована на 1 марта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиротворецКрым
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