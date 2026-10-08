Корреспондент американской газеты уточнил, что украинскому лидеру удалось разозлить новое венгерское правительство, польских политиков всевозможных взглядов, а теперь еще и Южную Корею. Панчевски назвал это довольно впечатляющим достижением.



Недавно подробно рассказывали, как изменятся отношения Сеула и Киева после дипломатического скандала, который связан с северокорейскими военнослужащими.

