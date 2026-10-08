Журналист WSJ: Президент Украины Зеленский рассорился с несколькими союзниками
Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски заметил, что президент Украины Владимир Зеленский в кратчайшие сроки успел поссориться сразу с несколькими союзниками. Об этом он рассказал в соцсети X.
Корреспондент американской газеты уточнил, что украинскому лидеру удалось разозлить новое венгерское правительство, польских политиков всевозможных взглядов, а теперь еще и Южную Корею. Панчевски назвал это довольно впечатляющим достижением.
Недавно подробно рассказывали, как изменятся отношения Сеула и Киева после дипломатического скандала, который связан с северокорейскими военнослужащими.
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