Журналист WSJ: Президент Украины Зеленский рассорился с несколькими союзниками

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски заметил, что президент Украины Владимир Зеленский в кратчайшие сроки успел поссориться сразу с несколькими союзниками. Об этом он рассказал в соцсети X.

Политолог допустил потерю поддержки Японии Киевом из-за скандала с Сеулом

Корреспондент американской газеты уточнил, что украинскому лидеру удалось разозлить новое венгерское правительство, польских политиков всевозможных взглядов, а теперь еще и Южную Корею. Панчевски назвал это довольно впечатляющим достижением.

Недавно подробно рассказывали, как изменятся отношения Сеула и Киева после дипломатического скандала, который связан с северокорейскими военнослужащими.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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