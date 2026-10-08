Финдиректор «Сбера» Скворцов: Рубль ослабнет в 2027 году
В 2027 году рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не прогнозируют. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на финансового директора «Сбера» Тараса Скворцова.
По его словам, в 2026 году курс останется примерно около текущих значений. Представитель российского банка добавил, что национальная валюта уже достаточно ослабла. При этом существенных факторов для резкого продолжения падения нет, особенно с учетом нынешних цен на нефть, добавил он.
Скворцов подчеркнул, что курс будет более крепким из-за повышения налогов на заграничные покупки на фоне более сдержанного кредитования, которое связано с жестким регулированием и высокой ключевой ставкой.
Ранее инвестор Олег Орлов назвал способы сохранить деньги при падении рубля.
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