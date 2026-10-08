Финдиректор «Сбера» Скворцов: Рубль ослабнет в 2027 году

По его словам, в 2026 году курс останется примерно около текущих значений. Представитель российского банка добавил, что национальная валюта уже достаточно ослабла. При этом существенных факторов для резкого продолжения падения нет, особенно с учетом нынешних цен на нефть, добавил он.



Скворцов подчеркнул, что курс будет более крепким из-за повышения налогов на заграничные покупки на фоне более сдержанного кредитования, которое связано с жестким регулированием и высокой ключевой ставкой.



Ранее инвестор Олег Орлов назвал способы сохранить деньги при падении рубля.

