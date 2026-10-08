«Яндекс» пока не может подтвердить, что восстановит оборудование в Сасово

«Яндекс» продолжает оценивать масштаб ущерба от пожара в дата-центре в Сасово Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представители компании рассказали агентству, пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования.

«Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово», - говорится в сообщении.

Ранее беспилотная атака стала причиной пожара в дата-центре «Яндекса» в Рязанской области. Инцидент затронул часть инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
ТЕГИ:ПроисшествиеПожарРязанская ОбластьЯндекс

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