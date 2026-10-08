«Яндекс» пока не может подтвердить, что восстановит оборудование в Сасово

Представители компании рассказали агентству, пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования.

«Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово», - говорится в сообщении.

Ранее беспилотная атака стала причиной пожара в дата-центре «Яндекса» в Рязанской области. Инцидент затронул часть инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

