В центре Москвы два человека пострадали в ДТП с Cadillac
Автомобили ВАЗ и Cadillac Escalade столкнулись в центре Москвы на улице Знаменка. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали два человека. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее на автодороге «Советская Гавань – Ванино» в Хабаровском крае 17-летний подросток на автомобилей Honda CH-R устроил смертельное ДТП.
По данным полиции, несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим транспортным средством. От удара Honda перевернулась и вылетела на обочине, где находились двое детей. В результате 13-летний мальчик скончался, а его 12-летний товарищ был госпитализирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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