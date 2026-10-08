В центре Москвы два человека пострадали в ДТП с Cadillac

Уточняется, что в результате ДТП пострадали два человека. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее на автодороге «Советская Гавань – Ванино» в Хабаровском крае 17-летний подросток на автомобилей Honda CH-R устроил смертельное ДТП.

По данным полиции, несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим транспортным средством. От удара Honda перевернулась и вылетела на обочине, где находились двое детей. В результате 13-летний мальчик скончался, а его 12-летний товарищ был госпитализирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».