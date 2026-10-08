Пожарные на служебной машине устроили ралли по Владивостоку

Крупный скандал с участием пожарных разгорелся во Владивостоке. Как сообщает РЕН ТВ, причиной стали опубликованные огнеборцами ролики, на которых они на служебной машине перемещаются по городу, создавая аварийные ситуации.

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Отмечается, что в одном эпизоде такая езда спровоцировала столкновение двух легковых автомобилей, что усилило общественный резонанс. В итоге управлявший служебной машиной Николай Гребеник, являющийся автором видео, уже написал рапорт.

«Я уволился уже... У меня неполное служебное соответствие», – рассказал он телеканалу.

Мужчина добавил, что ролики снимались во время служебного выезда и маневры были оправданы. Также он добавил, что оплатил ремонт машины, пострадавшей в ДТП из-за их бригады.

Ранее во Владивостоке шесть человек, в том числе двое граждан КНР, пострадали в результате массового ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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