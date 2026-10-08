Глава МИД Ирана Аракчи обвинил США в сокрытии потерь военной авиации

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что реальные потери американской военной авиации в конфликте с Тегераном значительно превышают 81 единицу техники. Об этом пишет RT.

США потеряли свыше 80 летательных аппаратов в военном конфликте с Ираном

По его словам, еще в мае исследовательская служба конгресса Штатов признала потерю 42 военных самолетов в результате действий иранских вооруженных сил. Теперь их число достигло 81.

Также Аракчи заявил, что Центральное командование ВС США не позволяет действующему сенатору осмотреть военные базы. По утверждению ведомства, они якобы находятся в нормальном состоянии, добавил он.

Недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о перспективах завершения конфликта с Ираном.

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ФОТО: РИА Новости
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