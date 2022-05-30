Журналист рассказал о масштабах русофобии в Германии

Московский корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден пришел в ужас от количества антироссийской пропаганды в Берлине.

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Он вернулся в Германию из России. Журналист пишет, что на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины, а также портрет украинского президента Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.

«Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!», — написал Хайден.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные штаты захлестнула волна русофобии. По его словам, русофобию разжигают медиа с подачи властей.

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ФОТО: РИА Новости
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