Он вернулся в Германию из России. Журналист пишет, что на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины, а также портрет украинского президента Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.

«Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!», — написал Хайден.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные штаты захлестнула волна русофобии. По его словам, русофобию разжигают медиа с подачи властей.

