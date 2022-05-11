Посол РФ: США захлестнула волна русофобии

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные штаты захлестнула волна русофобии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, русофобию разжигают медиа с подачи властей.

Антонов добавил, что активисты русскоязычной диаспоры в стране получают угрозы. Также в США разгромили Координационный совет российских соотечественников.



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