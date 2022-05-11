Посол РФ: США захлестнула волна русофобии
11 мая 202223:31
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные штаты захлестнула волна русофобии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, русофобию разжигают медиа с подачи властей.
Антонов добавил, что активисты русскоязычной диаспоры в стране получают угрозы. Также в США разгромили Координационный совет российских соотечественников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru