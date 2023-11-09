Российская ПВО сбила у побережья Крыма украинскую ракету «Нептун»

Российские средства ПВО пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с применением противокорабельной ракеты «Нептун», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Ростову

По данным ведомства, инцидент произошёл около 17:40 мск 9 ноября над акваторией Чёрного моря.

«Украинская ракета была обнаружена и уничтожена у побережья Крымского полуострова», - говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН/Скриншот видео Defense express
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