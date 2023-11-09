Российская ПВО сбила у побережья Крыма украинскую ракету «Нептун»
Российские средства ПВО пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с применением противокорабельной ракеты «Нептун», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 17:40 мск 9 ноября над акваторией Чёрного моря.
«Украинская ракета была обнаружена и уничтожена у побережья Крымского полуострова», - говорится в сообщении.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru