ВСУ ударили ракетами HIMARS по Скадовску на Херсонщине

Вооруженные силы Украины нанесли удар, предположительно, американскими ракетами HIMARS по городу Скадовску в Херсонской области. Об этом сообщил через соцсети губернатор Владимир Сальдо.

По его данным, в результате ракетного обстрела повреждения получил пустующий частный дом. Средства противовоздушной обороны уничтожили три других боеприпаса.

Утром в четверг ВСУ также нанесли удар по Скадовску. Тогда погибли несколько человек, сообщил Следственный комитет РФ. Пострадали 11 жителей, они помещены в больницу в состоянии средней тяжести.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», одна ракета также попала в частный сектор, были повреждены несколько домов и гражданский объект.

