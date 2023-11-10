ВСУ ударили ракетами HIMARS по Скадовску на Херсонщине
Вооруженные силы Украины нанесли удар, предположительно, американскими ракетами HIMARS по городу Скадовску в Херсонской области. Об этом сообщил через соцсети губернатор Владимир Сальдо.
По его данным, в результате ракетного обстрела повреждения получил пустующий частный дом. Средства противовоздушной обороны уничтожили три других боеприпаса.
Утром в четверг ВСУ также нанесли удар по Скадовску. Тогда погибли несколько человек, сообщил Следственный комитет РФ. Пострадали 11 жителей, они помещены в больницу в состоянии средней тяжести.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», одна ракета также попала в частный сектор, были повреждены несколько домов и гражданский объект.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru