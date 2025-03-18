При этом, по его словам, в американских мегаполисах наблюдается деградация уровня жизни. Так, за 25 лет уровень жизни в Нью-Йорке, Чикаго и Балтиморе стал намного ниже, но никто не несет за это ответственность.

Ранее Карлсон признался, что ему стыдно за Нью-Йорк. По его словам, крупнейший город США стал помойкой.

Также журналист сказал, что американские власти уничтожили Украину из-за желания воевать с Россией. Он отметил, что Вашингтон выделил Киеву более 100 миллиардов долларов, Украина потеряла более миллиона человек погибшими, а вся страна оказалась полностью разрушена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

