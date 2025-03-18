Журналист Карлсон: Жизнь в России лучше, чем 25 лет назад
За четверть века уровень жизни в России вырос, сообщил в интервью своему коллеги Клейтону Моррисону американский журналист Такер Карлсон.
При этом, по его словам, в американских мегаполисах наблюдается деградация уровня жизни. Так, за 25 лет уровень жизни в Нью-Йорке, Чикаго и Балтиморе стал намного ниже, но никто не несет за это ответственность.
Ранее Карлсон признался, что ему стыдно за Нью-Йорк. По его словам, крупнейший город США стал помойкой.
Также журналист сказал, что американские власти уничтожили Украину из-за желания воевать с Россией. Он отметил, что Вашингтон выделил Киеву более 100 миллиардов долларов, Украина потеряла более миллиона человек погибшими, а вся страна оказалась полностью разрушена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru