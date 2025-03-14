Такер Карлсон назвал абсолютным злом правительство Украины

Журналист Такер Карлсон (США) в беседе с бывшим советником Пентагона, полковником Вооруженных сил США в отставке Дугласом Макгрегором назвал абсолютным злом украинские власти. Запись интервью размещена на видеохостинге YouTube.

Журналист Карлсон: Украина не является суверенным государством

При этом Карлсон назвал порядочными и храбрыми людьми рядовых украинцев и заявил, что хорошо относится к ним.

Макгрегор поддержал позицию Карлсона и высказал мнение, что США должны прекратить оказывать Киеву военную помощь, чтобы восстановить отношения с Россией.

Ранее Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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