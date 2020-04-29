Обвинившая Байдена в насилии шокирована поддержкой Клинтон её обидчика

Бывшая сотрудница экс-вице-президента Соединённых Штатов Америки и действующего кандидата в президенты от Демократической партии 77-летнего Джо Байдена Тара Рид подвергла критике решение Хиллари Клинтон поддержать человека, который ее изнасиловал. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее стало известно, что Рид написала на своего бывшего шефа жалобу в полицию Вашингтона, обвинив его в домогательствах сексуального характера. Женщина настаивает, что Байден домогался её уже в далёком 1993 году, когда занимал пост сенатора.

По утверждению истицы, случилось это прямо в коридоре сената США. Байден якобы засунул руку под юбку предполагаемой жертве и совершил действия сексуального характера, по сути, изнасиловав её таким образом. Команда кандидата от демократов настаивает, что Рид говорит неправду.

Накануне бывшая первая леди США и экс-госсекретарь, уступившая в 2016 году Дональду Трампу в борьбе за президентское кресло, объявила о своей поддержке Байдена. Как признаётся Рид, это шокировала её, поскольку она голосовала за Клинтон в 2016 году и всё время поддерживала демократов. По словам Рид, Хиллари Клинтон и до этого позволяла «влиятельным мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение».

