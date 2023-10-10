Журналист Карлсон: США ждет ядерная война
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству американского правительства и ядерной войне с Ираном, сообщил в своей программе в соцсети Х журналист из США Такер Карлсон.
По его словам, эта война приведет к использованию ядерного оружия. Это спровоцирует миллионы погибших, и крах мировой экономики. В этом случае США ждет «беспрецедентный энергетический кризис».
Как указал Карлсон, из-за конфликта уже выросли цены на энергоносители.
Ранее американские власти запретили журналисту Карлсону брать интервью у Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru