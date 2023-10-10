Журналист Карлсон: США ждет ядерная война

По его словам, эта война приведет к использованию ядерного оружия. Это спровоцирует миллионы погибших, и крах мировой экономики. В этом случае США ждет «беспрецедентный энергетический кризис».

Как указал Карлсон, из-за конфликта уже выросли цены на энергоносители.

Ранее американские власти запретили журналисту Карлсону брать интервью у Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

