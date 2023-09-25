СМИ: американские власти запретили журналисту Карлсону брать интервью у Путина

Американское правительство запретило бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина, сообщил журналист изданию Die Weltwoche.

«Не будет стесняться в выражениях»: Нужно ли Путину давать интервью Карлсону

По его словам, власти США строго контролируют прессу и запугивают журналистов. Многих сотрудников СМИ в США уволили за то, что они говорили правду. По этой причине общественность не знает истинного положения вещей, отметил Карлсон.

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему?» — задался вопросом журналист. Он назвал ситуацию вокруг Украины «ядерным конфликтом двух сверхдержав».

Ранее Карлсон заявил, что США начнут войну с Россией в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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