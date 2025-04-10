Журналист Карлсон: США проиграли войну против России и уничтожили Украину
США проиграли войну против Москвы, которую вели военные, американский Госдепартамент и спецслужбы, сообщил американскому конспирологу Алексу Джонсу известный журналист Такер Карлсон.
По его словам, действия Вашингтона против России никогда не были связаны с Украиной. «Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин», — указал Карлсон. Он отметил, что, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто.
Ранее журналист заявил, что американские власти уничтожили Украину из-за желания воевать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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