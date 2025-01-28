Журналист Карлсон: Госдеп делал все, чтобы ускорить начало войны между США и Россией

Экс-глава Госдепа США Энтони Блинкен в последние два месяца пребывания у власти делал все возможное для того, чтобы ускорить начало войны между Вашингтоном и Москвой, сообщил американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с коллегой Мэттом Таибби.

Блинкен: Украина должна стать членом НАТО

Он сказал, что считает бывшего дипломата «злом, а также тупицей» и допустил, что именно бывший глава внешнеполитического ведомства фактически руководил страной при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Ранее Блинкен заявил, что мирное соглашение по Украине может быть достигнуто при условии прекращения боевых действий со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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