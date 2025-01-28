Он сказал, что считает бывшего дипломата «злом, а также тупицей» и допустил, что именно бывший глава внешнеполитического ведомства фактически руководил страной при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Ранее Блинкен заявил, что мирное соглашение по Украине может быть достигнуто при условии прекращения боевых действий со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

