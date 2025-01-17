Блинкен назвал условия для заключения мирного соглашения по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирное соглашение по Украине может быть достигнуто при условии прекращения боевых действий со стороны Киева. Об этом он сообщил на брифинге в Госдепартаменте 16 января.

Блинкен отметил, что США могут помочь Украине заключить выгодное соглашение, если украинская сторона сама сделает выбор в пользу прекращения военных действий.

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Однако, по его словам, необходимо предусмотреть эффективные меры сдерживания, чтобы избежать возможных атак со стороны России после прекращения огня.

Госсекретарь также подчеркнул, что любое прекращение огня должно быть подкреплено механизмами, которые не позволят России перегруппироваться и вновь начать боевые действия, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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