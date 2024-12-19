Блинкен: Украина должна стать членом НАТО

Украина будет членом НАТО, но Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и укрепления демократии, сообщил во время выступления в Совете по международным отношениям глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

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По его словам, для продолжения пути Украины в Североатлантический альянс необходимы шаги, к которым дипломат отнес реформы военных институтов и дальнейшее укрепление демократии.

«Я думаю, что для России это очень, очень сложно», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что победившему на выборах президента США Дональду Трампу нужно пригласить Украину в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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