Bild: Отношение Путина к санкциям удивило Макрона и Шольца

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского президента Владимира Путина на антироссийские санкции, пишет Bild.

Издание отмечает, что, по словам Шольца, Путин во время телефонного разговора в марте 2022 года даже не упомянул о санкциях. Президент Франции также отметил, что не слышал жалоб от Путина по поводу из-за ограничений.

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Ранее Владимир Путин напомнил, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию по паритету покупательной способности. Он отметил, что темпы экономического роста в стране устойчивы, несмотря на пессимистически прогнозы извне. Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира, обогнав Великобританию и ФРГ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с этим заявил, что Россия стала пятой экономикой мира несмотря на безумные санкции и объявленную ей гибридную войну, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ФранцияГерманияСанкции Против РоссииВладимир Путин

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