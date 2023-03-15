Журналист Херш назвал условие для вмешательства США в конфликт на Украине

«Игра будет такая - "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. <...> Это мы воюем с россиянами», — цитирует журналиста ТАСС.

Херш не стал называть источники своей информации.

По мнению публициста, США не готовы «ввязываться в драку» с россиянами. Херш допустил, что США заблуждаются относительно происходящего на Украине и перспектив в конфликте, пишет Ura.ru. Журналист подчеркнул, что РФ даже не задействовала в специальной военной операции свои главные силы, отмечает телеканал «360».

