Израиль: ХАМАС на севере сектора Газа на грани краха

По данным военного ведомства, израильские войска в анклаве уже действуют в туннелях, чтобы найти бункеры, командные центры, узлы связи и склады оружия.

Также военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали закачивать морскую воду в туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

