Израиль: ХАМАС на севере сектора Газа на грани краха

Военная структура палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа приближается к краху, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Израиля.

Более тысячи россиян эвакуировали из сектора Газа

По данным военного ведомства, израильские войска в анклаве уже действуют в туннелях, чтобы найти бункеры, командные центры, узлы связи и склады оружия.

Также военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали закачивать морскую воду в туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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