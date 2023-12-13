Израиль: ХАМАС на севере сектора Газа на грани краха
13 декабря 202302:41
Военная структура палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа приближается к краху, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Израиля.
По данным военного ведомства, израильские войска в анклаве уже действуют в туннелях, чтобы найти бункеры, командные центры, узлы связи и склады оружия.
Также военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали закачивать морскую воду в туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru