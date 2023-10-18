Журналист Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
18 октября 202322:31
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена устроить в секторе Газа подобие Хиросимы. Об этом заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.
"Город Газа - в процессе превращения в Хиросиму без применения ядерного оружия", - сообщил Херш со ссылкой на источник.
Министерство здравоохранения сектора Газа в среду сообщило, что в результате израильских авиаударов погибли 3,4 тысячи палестинцев. Ранения получили 12 065 человек.
Накануне в больнице Аль-Ахли в секторе Газа произошел взрыв. Погиб 471 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru