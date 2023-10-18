Небензя: в Секторе Газа заблокировано около тысячи россиян

В Секторе Газа остаются заблокированными около тысячи граждан РФ, а также члены их семей. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, сообщает РИА Новости.

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По его словам, все они фактически остаются заложниками военной блокады палестинского анклава.

Небензя также объявил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по вопросу защиты гражданского населения Палестины.

«А также для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта и путей ее разрешения», — добавил дипломат.

Ранее Минздрав Газы опубликовал данные, согласно которым, 3,4 тысячи мирных граждан погибли в анклаве из-за обстрелов Израиля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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