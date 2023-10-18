Небензя: в Секторе Газа заблокировано около тысячи россиян
В Секторе Газа остаются заблокированными около тысячи граждан РФ, а также члены их семей. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, сообщает РИА Новости.
По его словам, все они фактически остаются заложниками военной блокады палестинского анклава.
Небензя также объявил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по вопросу защиты гражданского населения Палестины.
«А также для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта и путей ее разрешения», — добавил дипломат.
Ранее Минздрав Газы опубликовал данные, согласно которым, 3,4 тысячи мирных граждан погибли в анклаве из-за обстрелов Израиля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru