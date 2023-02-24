По его словам, глава государства Джо Байден делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть «Северный поток — 2». Как отметил публицист, Соединенные Штаты следят за тем, чтобы Европа не прекращала поддерживать НАТО и поставлять оружие.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, коллективный Запад не хочет разбираться с терактом на «Северном потоке». По его словам, со стороны западных стран делается все, чтобы эта тема «ушла в песок».

