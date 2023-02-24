Херш рассказал, как американские власти объяснили подрыв «Северных потоков»
Белый дом объяснил подрывы трубопроводов «Северные потоки» необходимостью заставить Европу продолжать оказывать поддержку Североатлантического альянса, заявил RT известный американский журналист Сеймур Херш.
По его словам, глава государства Джо Байден делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть «Северный поток — 2». Как отметил публицист, Соединенные Штаты следят за тем, чтобы Европа не прекращала поддерживать НАТО и поставлять оружие.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, коллективный Запад не хочет разбираться с терактом на «Северном потоке». По его словам, со стороны западных стран делается все, чтобы эта тема «ушла в песок».
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