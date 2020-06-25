Журналист Гордон: Я увидел в Сергее Хрущеве надлом
Украинский журналист Дмитрий Гордон, на протяжении десяти лет общавшийся с сыном Никиты Хрущева, рассказал НСН, что огорошен информацией о его самоубийстве.
Американские СМИ назвали причиной смерти сына первого секретаря ЦК КПСС Сергея Хрущева огнестрельное ранение головы. По их данным, он ушел из жизни по своей воле. Эту информацию подтвердили и в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения Род-Айленда, штата, где Хрущев жил последние 30 лет. Журналисты высказывали предположения, что Сергей Никитич устал болеть или, наоборот, все было хорошо, он просто чистил оружие. 2 июля 2020 года Хрущеву исполнилось бы 85 лет. Между тем, вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко заявила, что ее супруг умер от старости, два последних года он боролся с болезнью. Она назвала всю остальную информацию сплетнями. Родные Сергея Хрущева сообщили о его смерти неделю назад, 18 июня.
Украинский журналист Дмитрий Гордон, издавший в 2010 году книгу о Сергее Хрущеве «Сын за отца» и взявший у него несколько видеоинтервью, рассказал в эфире НСН, что пару лет назад почувствовал в сыне первого секретаря ЦК КПСС какой-то внутренний надлом. Он был, скорее всего, связан с болезнью.
«В первый раз мы встретились в 2008 году. Я прилетел к нему в США, он преподавал в университете Брауна, жил в небольшом городочке между Нью-Йорком и Бостоном. Мы сделали очень большое интервью, а потом он приехал в Киев, спустя несколько лет, году в 2012-ом. Мы сделали еще одно интервью, а последнее - года два назад. Он очень похудел, и мне показался какой-то надлом. Это был уже не тот Сергей Никитич, которым я видел его раньше. Мы созванивались, он писал предисловия к моим книгам. Думаю, может быть, это болезнь виновата. Трудно сказать, вы меня огорошили просто», — сказал Гордон.
В СССР Сергей Хрущев служил конструктором космических систем. В США он перебрался в 1991 году, куда его пригласили читать лекции по истории холодной войны в университете Брауна. В 1999 году советского партийного лидера получил американское гражданство. Сергей Хрущев был доктором технических наук, профессором, советским, американским и российским публицистом.
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