Журналист Гордон: Я увидел в Сергее Хрущеве надлом

Американские СМИ назвали причиной смерти сына первого секретаря ЦК КПСС Сергея Хрущева огнестрельное ранение головы. По их данным, он ушел из жизни по своей воле. Эту информацию подтвердили и в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения Род-Айленда, штата, где Хрущев жил последние 30 лет. Журналисты высказывали предположения, что Сергей Никитич устал болеть или, наоборот, все было хорошо, он просто чистил оружие. 2 июля 2020 года Хрущеву исполнилось бы 85 лет. Между тем, вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко заявила, что ее супруг умер от старости, два последних года он боролся с болезнью. Она назвала всю остальную информацию сплетнями. Родные Сергея Хрущева сообщили о его смерти неделю назад, 18 июня.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, издавший в 2010 году книгу о Сергее Хрущеве «Сын за отца» и взявший у него несколько видеоинтервью, рассказал в эфире НСН, что пару лет назад почувствовал в сыне первого секретаря ЦК КПСС какой-то внутренний надлом. Он был, скорее всего, связан с болезнью.