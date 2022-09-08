Журнал Time опубликовал новую обложку с молодой Елизаветой II

Американский журнал Time показал обложку нового выпуска, на которой изображена молодая королева Великобритании Елизавета II на голубом фоне. Об этом журнал сообщил в Twitter.

Путин пожелал мужества и стойкости Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

Также на обложке размещены годы жизни Ее Величества "1926-2022".

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.


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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Великобритания
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