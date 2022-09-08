Журнал Time опубликовал новую обложку с молодой Елизаветой II
8 сентября 202223:12
Американский журнал Time показал обложку нового выпуска, на которой изображена молодая королева Великобритании Елизавета II на голубом фоне. Об этом журнал сообщил в Twitter.
Также на обложке размещены годы жизни Ее Величества "1926-2022".
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
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8 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru