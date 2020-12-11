Журнал Time определил «стражей года»

Журналисты пояснили, что Фаучи назвал «стражем» не только потому, что вел борьбу с COVID-19, но и исправлял «ложные» заявление президента Дональда Трампа относительно ковида.

Кроме того, «стражами» стали борцы движения за расовую справедливость, которое было спровоцировано гибелью чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицией.

Ранее фармацевтическая компания Pfizer предупредила администрацию США о невозможности производства достаточных объемов вакцины от коронавируса.



