Журнал Time определил «стражей года»

Медицинские работники, борющиеся с коронавирусом, главный инфекционист США Энтони Фаучи, а также борцы за расовую справедливость названы «стражами года» по версии американского журнала Time.

В сообщении издания отмечается, что в этом году «стражам» пришлось бороться на «многих фронтах».

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Журналисты пояснили, что Фаучи назвал «стражем» не только потому, что вел борьбу с COVID-19, но и исправлял «ложные» заявление президента Дональда Трампа относительно ковида.

Кроме того, «стражами» стали борцы движения за расовую справедливость, которое было спровоцировано гибелью чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицией.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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