Лукашенко раскритиковал белорусскую киноиндустрию

В рамках поездки на «Беларусьфильм» он указал, что государством созданы все условия для развития белорусского кинематографа, однако «отдача пока ниже нуля», результатов не видят ни власти, ни зритель.

«Смотреть просто нечего! Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории», - возмутился Лукашенко.

Белорусский лидер также призвал не кивать на Россию, так как кино в РФ спонсируют частные компании.

Ранее Лукашенко предложил министру культуры Белоруссии навести порядок или умереть, сообщает RT.

