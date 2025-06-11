Лукашенко рассказал о причине нехватки картофеля в Белоруссии
Дефицит картошки в Белоруссии носил искусственный характер, сообщает Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на заявление президента Александра Лукашенко.
По его словам, это было вызвано внутриполитическими причинами. Глава государства указал, что после проверки комитетом госконтроля «некоторых деятелей» выяснилось, что дело было «в политике». В частности, картошки «хватало, но где-то придержали» с целью показать, что «президент в ценообразование вмешался».
Ранее Лукашенко заявил о необходимости выращивания такого объема картофеля, который обеспечит данным клубнеплодом не только саму республику, но и Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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