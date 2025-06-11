Лукашенко рассказал о причине нехватки картофеля в Белоруссии

По его словам, это было вызвано внутриполитическими причинами. Глава государства указал, что после проверки комитетом госконтроля «некоторых деятелей» выяснилось, что дело было «в политике». В частности, картошки «хватало, но где-то придержали» с целью показать, что «президент в ценообразование вмешался».

Ранее Лукашенко заявил о необходимости выращивания такого объема картофеля, который обеспечит данным клубнеплодом не только саму республику, но и Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

