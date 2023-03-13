Жителям Молдавии сообщили о начале военных учений

Молдавская армия уведомила граждан страны о старте учений на военных полигонах, жителей северной и центральной части Молдавии предупредили о передвижении спецтехники.

Сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев в Молдавии

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что учения являются частью плана подготовки армии на текущий год.

Граждан просят не размещать фото и видео в социальных сетях, чтобы не провоцировать появление фейковых новостей.

Накануне в Кишиневе между полицией и митингующей оппозицией произошли столкновения - протестующим перекрыли проход на главную площадь столицы.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:Военные УченияМолдавия
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