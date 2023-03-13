Жителям Молдавии сообщили о начале военных учений
Молдавская армия уведомила граждан страны о старте учений на военных полигонах, жителей северной и центральной части Молдавии предупредили о передвижении спецтехники.
В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что учения являются частью плана подготовки армии на текущий год.
Граждан просят не размещать фото и видео в социальных сетях, чтобы не провоцировать появление фейковых новостей.
Накануне в Кишиневе между полицией и митингующей оппозицией произошли столкновения - протестующим перекрыли проход на главную площадь столицы.
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