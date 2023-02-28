Сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев в Молдавии

В Молдавии сторонники оппозиционной партии «Шор» заблокировали один из въездов в Кишинев, сообщила полиция страны.

Гросу заявил, что Молдавия может начать переговоры о членстве в ЕС в конце года

По данным ведомства, оппозиционеры направляются в Кишинев для участия в акции протеста против роста тарифов на газ и электричество, проводимой в рамках кампании «Движение за народ». Организаторы акции обвинили полицию в попытках помешать гражданам добраться до столицы, чтобы принять участие в акции протеста, пишут СМИ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отношения России с Молдавией крайне напряженными. По его словам, Кишинев скатывается до антироссийской истерии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыМитингМолдавия
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