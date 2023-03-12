В Кишиневе между полицией и митингующей оппозицией произошли столкновения

Участники многотысячной акции протеста в центре Кишинева столкнулась с полицией, которая перекрыла им путь на главную площадь столицы, передает ТАСС.

Сторонники оппозиции заблокировали один из въездов в Кишинев в Молдавии

Колонна смогла продвинуться к зданию парламента, резиденции президента и правительству. Манифестанты требуют отставки президента Молдавии Майи Санду. Лидеры оппозиционной партии «Шор» Вадим Фотеску, Регина Апостолова и вице-председатель политсилы Марина Таубер требуют от правоохранителей возможности проводить митинг.

Участники акции

По данным генерального инспектората полиции Молдавии, задержаны 54 участника протеста, в том числе 21 несовершеннолетний. Об этом сообщается на его сайте.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвалотношения России с Молдавией крайне напряженными. По его словам, Кишинев скатывается до антироссийской истерии.

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ФОТО: РИА Новости
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