В Кишиневе между полицией и митингующей оппозицией произошли столкновения

Колонна смогла продвинуться к зданию парламента, резиденции президента и правительству. Манифестанты требуют отставки президента Молдавии Майи Санду. Лидеры оппозиционной партии «Шор» Вадим Фотеску, Регина Апостолова и вице-председатель политсилы Марина Таубер требуют от правоохранителей возможности проводить митинг.

Участники акции

По данным генерального инспектората полиции Молдавии, задержаны 54 участника протеста, в том числе 21 несовершеннолетний. Об этом сообщается на его сайте.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвалотношения России с Молдавией крайне напряженными. По его словам, Кишинев скатывается до антироссийской истерии.

