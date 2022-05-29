Жителям Финляндии назвали последствия антироссийских санкций

По данным издания, всему виной антироссийские санкции, к которым присоединилась страна. В 2021 году доля топлива из России на внутреннем рынке Финляндии достигала 11 процентов. Теперь стране придется готовиться к его дефициту.

Как сообщил гендиректор Energiateollisuus Юкка Лескеля, что Финляндия неизбежно столкнется с трудностями зимой. Отмечается, что кризисы могли возникнуть и раньше, но теперь у финнов нет возможности восполнить дефицит ресурсов.

Тем временем, в Финляндии власти фиксируют рост краж бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста цен на топливо.

