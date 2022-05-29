Жителям Финляндии назвали последствия антироссийских санкций
Жителям Финляндии предстоящей зимой придется экономить электричество, сообщает IItalehti.
По данным издания, всему виной антироссийские санкции, к которым присоединилась страна. В 2021 году доля топлива из России на внутреннем рынке Финляндии достигала 11 процентов. Теперь стране придется готовиться к его дефициту.
Как сообщил гендиректор Energiateollisuus Юкка Лескеля, что Финляндия неизбежно столкнется с трудностями зимой. Отмечается, что кризисы могли возникнуть и раньше, но теперь у финнов нет возможности восполнить дефицит ресурсов.
Тем временем, в Финляндии власти фиксируют рост краж бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста цен на топливо.
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