Чижов: Вступление Финляндии в НАТО поднимет вопрос статуса двух территорий

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что присоединение Финляндии к НАТО ставит вопрос о статусе Аландских островов и судьбе Сайменского канала.

СМИ: затягивается процедура вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Он отметил, что на сегодняшний день Аландские острова имеют демилитаризованный статус по международному договору. При этом, Чижов подчеркнул, что Россия «сдала в аренду соседнему государству небольшие полосы земли» вдоль Сайменского канала.

«Уход за каналом, его ремонт на всем протяжении — за финляндской стороной. Что дальше с этим будет — надо посмотреть», - приводит ТАСС слова Чижова.

Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может в одностороннем порядке расторгнуть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае ее вхождения в альянс.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияНАТОРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры