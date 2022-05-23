Чижов: Вступление Финляндии в НАТО поднимет вопрос статуса двух территорий

Он отметил, что на сегодняшний день Аландские острова имеют демилитаризованный статус по международному договору. При этом, Чижов подчеркнул, что Россия «сдала в аренду соседнему государству небольшие полосы земли» вдоль Сайменского канала.

«Уход за каналом, его ремонт на всем протяжении — за финляндской стороной. Что дальше с этим будет — надо посмотреть», - приводит ТАСС слова Чижова.

Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может в одностороннем порядке расторгнуть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае ее вхождения в альянс.

