Антиправительственные акции протеста прошли в Чехии

По данным информационного агентства CTK, несколько десятков тысяч человек вышли на митинг в центре Праги. Еще 2,5 тысячи граждан провели антиправительственную акцию в городе Брно на юго-востоке страны. Отмечается, что чехи выступили против роста цен на потребительские товары и политики руководства Чехии.

Как пишет издание Prague Morning, протестующие в Праге требовали отставки правоцентристского правительства, «чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов». Также митингующие призывали к переговорам с Россией по поставкам газа и к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза.

