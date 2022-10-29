Антиправительственные акции протеста прошли в Чехии

Антиправительственные митинги прошли в пятницу в Чехии, участники акций протеста выступили против политики властей страны.

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По данным информационного агентства CTK, несколько десятков тысяч человек вышли на митинг в центре Праги. Еще 2,5 тысячи граждан провели антиправительственную акцию в городе Брно на юго-востоке страны. Отмечается, что чехи выступили против роста цен на потребительские товары и политики руководства Чехии.

Как пишет издание Prague Morning, протестующие в Праге требовали отставки правоцентристского правительства, «чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов». Также митингующие призывали к переговорам с Россией по поставкам газа и к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Акции ПротестаЧехия
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