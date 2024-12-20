Жителя ЛНР приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Жителя ЛНР признали виновным в госизмене и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, приговор вынес Южный окружной военный суд. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

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Помимо госизмены, суд признал мужчину виновным в приготовлении к незаконному приобретению, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в пособничестве в совершении террористической деятельности.

Судом установлено, что злоумышленник способствовал террористической деятельности на территории ЛНР Службы безопасности Украины, а также занимался сбором и передачей сведений военного характера спецслужбам Украины.

Ранее депутаты Госдумы приняли поправки, направленные на усиление борьбы с разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельностью противника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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