Жители южного пригорода Бейрута начали возвращаться домой после прекращения огня

Отмечается, что тысячи машин и мотоциклов устремились из разных районов страны в Дахию (южный пригород Бейрута, где преимущественно проживает шиитское население страны). Указывается, что самолеты Израиля продолжали наносить удары по южному пригороду Бейрута до поздней ночи вторника, 26 ноября.

Сообщается, что многие районы по-прежнему укутаны дымом от недавних бомбардировок.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил НСН, что перемирие между Израилем и Ливаном, вероятно, продлится максимум до начала февраля 2025 года, а Израиль только создаст видимость, что вывел свои войска из Ливана, передает «Радиоточка НСН».

