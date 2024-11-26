Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте

Согласно данным, под авиаудары авиации попали жилые многоэтажные здания в районах Бурдж аль-Бараджне, Гбейри и Тахвита аль-Гадир.

Израильские ВВС осуществили в понедельник, 25 ноября, серии бомбардировок южного пригорода Бейрута. При каждом авианалете наносилось от двух до пяти ударов, были полностью разрушены здания в районах Харе Хрейк и Тайуни.

Ранее портал Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники сообщил, что Израиль предварительно одобрил соглашение с ливанским движением «Хезболла» о прекращении огня, передает «Радиоточка НСН».

