Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте

Самолеты израильской армии нанесли шесть ударов по районам южного пригорода Бейрута и рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири, сообщил корреспондент РИА Новости.

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Согласно данным, под авиаудары авиации попали жилые многоэтажные здания в районах Бурдж аль-Бараджне, Гбейри и Тахвита аль-Гадир.

Израильские ВВС осуществили в понедельник, 25 ноября, серии бомбардировок южного пригорода Бейрута. При каждом авианалете наносилось от двух до пяти ударов, были полностью разрушены здания в районах Харе Хрейк и Тайуни.

Ранее портал Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники сообщил, что Израиль предварительно одобрил соглашение с ливанским движением «Хезболла» о прекращении огня, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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