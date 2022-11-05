Байден заявил об оптимизме накануне промежуточных выборов в США

Глава государства подчеркнул, что положительно оценивает шансы демократов на голосовании.

«Я думаю, что мы сохраним контроль над Сенатом и получим еще место. Я думаю, что у нас есть шанс выиграть в Палате представителей», — цитирует Байдена ТАСС.

Промежуточные выборы в США запланированы на 8 ноября, на них изберут 435 членов Палаты представителей и треть Сената.

