Байден заявил об оптимизме накануне промежуточных выборов в США

Президент США Джо Байден сообщил, что настроен оптимистично перед промежуточными выборами в американский Конгресс. Об этом сообщили в Белом доме.

Байден заявил, что на кон на предстоящих выборах поставлена демократия

Глава государства подчеркнул, что положительно оценивает шансы демократов на голосовании.

«Я думаю, что мы сохраним контроль над Сенатом и получим еще место. Я думаю, что у нас есть шанс выиграть в Палате представителей», — цитирует Байдена ТАСС.

Промежуточные выборы в США запланированы на 8 ноября, на них изберут 435 членов Палаты представителей и треть Сената.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАСШАДжо Байден
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