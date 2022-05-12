Жители Шанхая сбегают из многоэтажек по веревочным лестницам из-за локдауна
Власти Шанхая продолжают бороться со вспышкой COVID-19 с помощью локдауна, сообщает телеканал «360».
Местных жителей стали запирать в квартирах, из которых они сбегают с помощью веревочных лестниц. В интернете появился ролик с «побегом» жителей одного из многоэтажных домов. На видео видно, как люди спускаются вниз по веревочной лестнице, закрепленной на балконе.
По данным СМИ, люди пошли на такой шаг, чтобы сходить за продуктами. Выйти через подъездные двери они не могли, так как они заварены.
Сейчас все жители мегаполиса обязаны оставаться дома. При этом заказывать с доставкой разрешено только товары первой необходимости.
Карантин в Шанхае был введен 28 марта, большинство предприятий, рынков и магазинов были вынуждены прекратить работу, жителям было предписано оставаться дома.
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