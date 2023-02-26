Жители Рима протестовали против антироссийских санкций

В Риме состоялся митинг против отправок итальянского вооружения Киеву, сообщает РИА Новости.

Немцы вышли на акцию протеста против поставок западного оружия Украине

Также местные жители выступили против антироссийских санкций. На акцию протеста собрались около сотни человек, которые выступили против правительства Джорджи Мелони и против «империалистической политики» Североатлантического альянса.

Также митингующие напомнили о трагедии в Доме профсоюзов Одессы и потребовали выхода Италии из Европейского союза и НАТО.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что жителям Дублина следует выйти на протесты против «прокси-войны» НАТО и США в отношении России.

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ФОТО: pixabay.com
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