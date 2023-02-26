Жители Рима протестовали против антироссийских санкций

Также местные жители выступили против антироссийских санкций. На акцию протеста собрались около сотни человек, которые выступили против правительства Джорджи Мелони и против «империалистической политики» Североатлантического альянса.

Также митингующие напомнили о трагедии в Доме профсоюзов Одессы и потребовали выхода Италии из Европейского союза и НАТО.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что жителям Дублина следует выйти на протесты против «прокси-войны» НАТО и США в отношении России.

