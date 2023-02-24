Немцы вышли на акцию протеста против поставок западного оружия Украине

Митингующие собрались в центре столицы Саксонии. Они намерены проследовать через весь город.

Протестующие несут флаги России и Германии. Люди призывают к решению конфликта дипломатическим путем.

В своем заявлении организаторы акции потребовали дать России донести свою позицию по конфликту на Украине. По их словам, страны Запада пытаются скрыть происходившие после 2014 года события.

В Берлине ранее отказались передавать Украине американский зенитный комплекс Patriot. Об этом заявил глава МИД ФРГ Борис Писториус, пишет НСН.

