Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Трое жителей округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса. В частности, они обвиняют ВОЗ в неспособности своевременно объявить о пандемии, проконтролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку коронавирусной инфекции, а также предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира, отмечает Газета.ру,

Кроме того, организация обвиняется в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.

В ВОЗ изучат последствия отказа США от финансирования организации

Напомним, на минувшей неделе Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Как отмечает ABC, американский лидер поручил прекратить взносы в ВОЗ на время, пока проводится оценка роли организации в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавирусной инфекции. Ранее Трамп уже выступал с критикой Всемирной организации здравоохранения, обвиняя ее в «сосредоточенности» на Китае, в то время как финансируется она преимущественно за счет Соединенных Штатов, отмечает РИА ФАН.

При этом, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял о пересмотре Вашингтоном объёма финансирования ВОЗ в связи с «низкой эффективностью» её работы в условиях пандемии коронавируса, пишет RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Нью-ЙоркВОЗКоронавирус
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