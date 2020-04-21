Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Трое жителей округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса. В частности, они обвиняют ВОЗ в неспособности своевременно объявить о пандемии, проконтролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку коронавирусной инфекции, а также предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира, отмечает Газета.ру,

Кроме того, организация обвиняется в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.