Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Трое жителей округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса. В частности, они обвиняют ВОЗ в неспособности своевременно объявить о пандемии, проконтролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку коронавирусной инфекции, а также предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира, отмечает Газета.ру,
Кроме того, организация обвиняется в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.
Напомним, на минувшей неделе Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Как отмечает ABC, американский лидер поручил прекратить взносы в ВОЗ на время, пока проводится оценка роли организации в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавирусной инфекции. Ранее Трамп уже выступал с критикой Всемирной организации здравоохранения, обвиняя ее в «сосредоточенности» на Китае, в то время как финансируется она преимущественно за счет Соединенных Штатов, отмечает РИА ФАН.
При этом, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял о пересмотре Вашингтоном объёма финансирования ВОЗ в связи с «низкой эффективностью» её работы в условиях пандемии коронавируса, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru